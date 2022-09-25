Перья, худи и принты: что будем носить этой осенью

Все модные тренды — в новых коллекциях самых интересных российских брендов.

Фото: WomanHit WomanHit

После ухода некоторых fashion-брендов из России теперь все внимание приковано к российским маркам. Их оказалось много, среди них — куча интересных, которые выпускают от сногсшибательных вечерних нарядов до повседневных худи. Изучаем, что интересного в осенних коллекциях самых заметных отечественных брендов.

Видео дня

Оперились

Платье а-ля страус, пушистые сумки и джинсы с неожиданными деталями — в сезоне осень-зима 2022/23 дизайнеры советуют носить перья в любых вариациях. Российский бренд ALine не отстает от мировых трендов и тоже присоединился к семейству «пернатых». В осенне-зимней коллекции 2022/23 ALine мы нашли как вечерние платья с отделкой из перьев, так и топы к джинсам. Джинсы с «перьевой» отделкой в коллекции тоже присутствуют. Эта деталь сразу же дарит ощущение праздника. А это сегодня нам всем точно необходимо.

Хищная мода

Еще один яркий тренд нынешней осени — леопардовый принт. Наконец одежда хищной расцветки полностью реабилитирована. Если еще пару лет назад решиться надеть платье а-ля леопард могли только самые отважные модницы, то сейчас свою любовь к этому принту высказали признанные иконы стиля — например, Ирина Шейк, Наталья Водянова, Хайди Клум и Ким Кардашьян.

Российский бренда TATABRONC, который уже успел завоевать признание модниц из Москвы и за ее пределами, предлагает нынешней осенью «леопардовый» total look — блузу PRINT LEO из мягкой вискозы и хлопка с ярко выраженной талией и плечами и брюки PRINT LEO c широким поясом, брендированным патчем и идеальной посадкой на талии. Носить их можно, конечно, и не как костюм, а по отдельности. Недавний образ Ким Кардашьян с леопардовыми брюками и лаконичной черной блузой вам в пример.

Цветная революция

Худи давно уже стали привычной деталью одежды. Если посмотреть street-style иностранных див — Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Беллы Хадид, Селин Дион или Рианны — то частенько они щеголяют именно в худи. Однако если раньше самыми ходовыми считались базовые кремовые, черные или белые цвета, то в сезоне осень-зима 2022/23 все несколько изменилось.

После Недели моды в Нью-Йорке 2022 признанный мировой эксперт в области цвета Pantone определил главные оттенки приближающихся холодов. В палитре сезона осень-зима 2022/2023 преобладают яркие и вызывающие цвета, не характерные для этого времени года. По мнению экспертов Pantone, мы живем в мире, полном противоречий. Поэтому актуальная гамма этой осени и зимы отражает наши полярные желания одновременно жить в спокойствии и комфорте и в тоже время стремиться к переменам и движению вперед. Отражая парадокс современности, контрастные оттенки сезона плавно переходят от одного к другому, позволяя человеку выражать то, кем он является и что чувствует в каждый конкретный день.

В России в авангарде идет бренд Atmosphere, в линейке которого худи, свитшоты и базовые футболки представлены в 31 цвете — от нежных пастельных тонов до яркого неона. В нынешнем сезоне из своей разнообразной палитры команда Atmosphere, вдохновленная видением Pantone, выделила 4 оттенка, которые идеально воплощают в себе главные цветовые тенденции приближающегося сезона. В линейке бренда представлены удобные oversize-худи без начеса для осени и с начесом для зимы.

Оттенок Endless Story соответствует Very Peri, цвету года Pantone 2022. Глубокий фиолетовый с красным подтоном символизирует творческий подход и страсть к поиску новых идей и открытий.

Tropic Vibe — сочная фуксия — невероятно схожа с актуальным оттенком осени-зимы 2022/2023 Rose Violet из спектра Pantone.

Насыщенный зеленый, несмотря на свою яркость, успокаивает, расслабляет и окутывает чувством комфорта. А Slow Dance — освежающий голубой — будет ярко контрастировать с осенней золотой листвой, поэтому человек в одежде этого цвета станет центром притяжения всеобщего внимания.

В линейке бренда представлены oversize-худи без начеса для осени и с начесом для зимы. Комбинировать их можно не только с леггинсами или джинсами, но также с пиджаком, мини и ботфортами.

Проблема 2000-х

Про тренд Y2K многие наверняка слышали, но не все пока знают, что означает эта аббревиатура. Рассказываем. На самом деле термин Y2K пришел к нам не из модной индустрии, а из лексикона разработчиков и программистов почти 30-летней давности. Именно тогда начали говорить о такой называемой «Проблеме 2000 года». Аббревиатура расшифровывается так: Y — year (год), 2 и K -kilo (1000). Суть в том, что перед наступлением нулевых встал вопрос, как быть с компьютерными программами, которые могли обнулиться с приходом нового тысячелетия и с кучей нулей в дате.

Как известно, все мы плавно и без особых проблем перешли из 1999-го в 2000-й, однако вопрос несостыковки двух тысячелений дал толчок к появлению целого модного направления, получившегося как раз название Y2K. Если хотите быть в тренде, то вам в этом сезоне обязательно нужна одежда из нулевых. Для этого достаточно вспомнить образы Пэрис Хилтон или Бритни Спирс в звездную их пору и творчески переработать в соответствии с сегодняшним днем.

Как это сделано в новой коллекции российского бренда Subterranei сезона осень-зима 2022, которая совмещает в себе, кажется, все тренды из эпохи нулевых. Например, костюмы с принтом тайдай и стразами с рисунками художника молодого художника Владимира Карташова, известного масштабной живописью в оригинальном стиле технорококо и веб-панка.