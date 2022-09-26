Одежда с оголяющими тело вырезами стала трендом у знаменитостей

Треугольные вырезы на одежде стали новым трендом благодаря публичным выходам знаменитостей. Об этом сообщает The Sun .

Согласно материалу, инфлюэнсеры принялись появляться на публике в нарядах, которые оформлены треугольными вырезами в области талии или декольте. Отмечается, что оголяющая тело деталь выгодно подчеркивает фигуру и создает силуэт «песочные часы». По этой причине известные личности предпочитают подобные предметы гардероба.