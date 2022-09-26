Дизайнер назвала ошибки невест при выборе свадебного платья

Дизайнер Рабия Халилли назвала наиболее частые ошибки невест при выборе свадебного платья. По ее словам, первая ошибка – слишком долгие поиски платья. Об этом сообщает News.ru.

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"Звучит странно, но чем больше платьев вы смотрите, тем хуже. С каждым следующим салоном или шоу-румом вы все дальше от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились вначале. В какой-то момент взгляд замыливается, а платья будто повторяются", – пояснила Халилли.

Второй ошибкой, по мнению специалиста, является выбор платья, которое не вписывается в тематику торжества и украшение зала.

"Ошибка номер 3. Слишком тесное платье. Да, это более чем предсказуемо, что чаще всего желание скинуть больше чем пару килограмм к свадьбе чаще всего обречено на провал", – отметила она.

По словам специалиста, нужно либо сбрасывать вес, либо купить платье своего размера и ушить его в случае похудения.

Халилли подчеркнула, что также не стоит покупать платье ранее чем за полгода до свадьбы и еще хуже будет, если забрать его домой и постоянно примерять, так как наряд обязательно надоест.