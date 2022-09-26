Названы портящие образ модели брюк на осень и зиму

В первую очередь, эксперт включила в список антитрендов джинсы скинни, кожаные легинсы и бриджи. Она заявила, что на данный момент в моде преобладают свободные и расслабленные фасоны, поэтому перечисленные модели брюк не являются актуальными и портят внешний вид.

Вместо упомянутых моделей брюк собеседница издания посоветовала читательницам обратить внимание на клеш, которые были особенно популярны в 1970-х годах, палаццо (длинные брюки со свободными и очень широкими штанинами, расширяющимися от талии — прим. «Ленты.ру») и прямого кроя длиной три четверти. Кроме того, Шаповал выделила брюки с широкими штанинами на высокой посадке и пояснила, что если под них надеть туфли на высоком каблуке, то можно замаскировать недостатки фигуры.