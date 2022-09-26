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1 час назад

Как выглядеть моложе с помощью одежды

Lenta.ru

Дизайнер Наз Маер раскрыл способы выглядеть моложе с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Как выглядеть моложе с помощью одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, эксперт призвал читательниц издания носить меньше черных вещей. По его словам, подобная цветовая гамма визуально прибавляет несколько лет, делая морщины на лице более заметными.

Помимо прочего, специалист порекомендовал следить за модными трендами и не прятать фигуру с помощью закрытой и бесформенной одежды. Также Маер отметил, что прибавить возраст могут объемная бижутерия, кардиган и обувь на плоской подошве, в частности, кроссовки. В последнем случае лучше обратить внимание на классические туфли на невысоком каблуке, поясняет стилист.

Кроме того, модельер посоветовал комбинировать старые вещи с современными предметами гардероба и аксессуарами и обратить внимание на более естественный макияж. Тональные кремы с плотными текстурами и темные тени подчеркивают недостатки кожи, заключает дизайнер.

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