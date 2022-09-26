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1 час назад

18-летняя дочь Беллуччи вышла на подиум в кружевном мини-платье и чулках

Газета.Ruиещё 1

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 18-летняя Дева, приняла участие в показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане. Соответствующие снимки опубликовало агентство Associated Press.

18-летняя дочь Беллуччи вышла на подиум в кружевном мини-платье и чулках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшие выходные, 24 сентября, в рамках Недели моды в Милане прошел показ новой весенне-летней коллекции бренда Dolce & Gabbana. Среди моделей, принявших участие в шоу, оказалась дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. 18-летняя Дева Кассель вышла на подиум в черном кружевном мини-платье на бретелях, которое дополнили перчатки выше локтей, чулки и украшение в виде креста. Моника Беллуччи следила за дефиле дочери с первого ряда.

Среди гостей также были замечены Крис Дженнер и Хлоя Кардашьян, которые пришли поддержать участвовавшую в показе Ким, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова, Эшли Грэм и Алессандра Амбросио. Дева Кассель строит карьеру модели. В 2019 году дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подписала контракт с Dolce&Gabbana, снявшись в рекламе одного из парфюмов бренда. В октябре 2020 года девушка появилась на своей первой глянцевой обложке, став главной героиней французского Elle, а в июле 2021-го она приняла участие в съемке для Vogue Italia вместе со своей матерью.

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