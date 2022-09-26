Наоми Кэмпбелл на подиуме: как прошел показ Boss

Показ открыла Наоми Кэмпбелл: 52-летняя супермодель вышла на подиум в расстегнутом пальто, надетом на голое тело жакете и брюках. Помимо нее, в шоу также приняли участие plus-size-дива Эшли Грэхэм и исполнитель Future.
«Крутой первый показ Boss после ребрендинга. Дизайнер (Марко Фальчони — прим. WMJ.ru) рассматривал рекламные кампании 1980-х годов — группы коренастых руководителей в костюмах, выглядящих задумчивыми — и размышлял о том, как переделать их образы. Итог: совмещение мотоциклетной одежды с идеально скроенными костюмами», — прокомментировал коллекцию стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.
С первых рядов за шоу наблюдали Патрик Шварценеггер, Белла Торн, брат Николы Пельтц Уильям и другие звезды.