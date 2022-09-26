Мадонна отметила 17-летие сына в шортах и колготках в сетку

25 сентября певица Мадонна отметила день рождения своего приемного сына Дэвида Банды. Снимками с праздника она поделилась в социальных сетях. 64-летняя артистка устроила вечеринку в честь 17-летия сына.

Для торжества она выбрала дерзкий образ: шорты-мини, колготки в сетку, шелковую блузу и ковбойскую шляпу. Образ дополнили многочисленные подвески, браслеты и серьги. Именинник выбрал наряд в той же цветовой гамме: жакет и брюки в зеленых стразах и черную шелковую рубашку.

На дне рождения также присутствовали сестры Дэвида Банды: близнецы Стелла и Эстер. Мадонна уже рассказывала, что стиль сына – ее заслуга. Мадонна отметила, что иногда это ее "действительно раздражает", что сын берет ее одежду.

"Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше. Он даже может надеть платье и выглядеть при этом брутальным красавчиком",