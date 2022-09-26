Шейк в костюме с мужского плеча посетила показ Giorgio Armani

В Милане прошел показ коллекции Giorgio Armani SS 2023.
Ирина Шейк, хоть и не участвовала в показе, но привлекла к себе все взгляды. 36-летняя российская супермодель пришла на шоу в качестве гостьи в эффектном образе. Она была одета в костюм с мужского плеча — пиджак, белую рубашку с галстуком и брюки.
Помимо Ирины Шейк, показ также посетили Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и Валентина Сампайо.
Напомним, в этом сезоне Ирина Шейк приняла участие в шоу «Vogue World: New York» в Нью-Йорке и в показе Versace в Милане.