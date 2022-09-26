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1 час назад

Раскрыт любимый цвет одежды Кейт Миддлтон

Lenta.ru

Эксперт по стилю Миранда Холдер раскрыла любимый цвет одежды супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма герцогини Корнуолльской Кэтрин. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Раскрыт любимый цвет одежды Кейт Миддлтон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилиста, Кейт Миддлтон чаще всего носит вещи синей цветовой гаммы. «Синий цвет ассоциируется с авторитетом и надежностью», — рассказала Холдер и пояснила, данный цвет является символом доверия. Именно поэтому медицинские работники чаще всего носят форму подобного тона, утверждает эксперт.

Кроме того, собеседница издания отметила, что упомянутую гамму в одежде и аксессуарах также предпочитала Елизавета II. Согласно информации, в 2012 году модный журнал Vogue провел исследование нарядов королевы и обнаружил, что вещи синего цвета составляли 29 процентов ее гардероба.

Мода,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
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