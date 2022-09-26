Раскрыт любимый цвет одежды Кейт Миддлтон

По словам стилиста, Кейт Миддлтон чаще всего носит вещи синей цветовой гаммы. «Синий цвет ассоциируется с авторитетом и надежностью», — рассказала Холдер и пояснила, данный цвет является символом доверия. Именно поэтому медицинские работники чаще всего носят форму подобного тона, утверждает эксперт.

Кроме того, собеседница издания отметила, что упомянутую гамму в одежде и аксессуарах также предпочитала Елизавета II. Согласно информации, в 2012 году модный журнал Vogue провел исследование нарядов королевы и обнаружил, что вещи синего цвета составляли 29 процентов ее гардероба.