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5 часов назад

Добавляет возраст и морщины: стилист предостерегла от ношения одежды популярного цвета

Passion.ru

По словам стилиста, одежда одного из самых востребованных оттенков на самом деле визуально старит женщин и подчеркивает недостатки.

Назван цвет, который добавляет возраст и морщины
Фото: Passion.ruPassion.ru

Персональная стилист и консультант по имиджу Мелисса Линд в комментарии изданию Express.co.uk рассказала, какой цвет лучше избегать женщинам при составлении повседневных образов. По ее словам, именно одежда черного оттенка делает акцент на признаках старения, поэтому дамам, которые хотят скрыть свой возраст, лучше выбирать другую палитру.

Эксперт уточнила, что с возрастом цвет волос, кожи и глаз становится светлее, поэтому и к цветам в одежде следует подходить с учетом этих особенностей. Ведь то, что идеально подходило в 20 или 30 лет, может быть совершенно неуместно в 40 или 50 лет.

«Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в частности мешки под глазами, становятся заметнее. Вы будете выглядеть уставшей и старше своего возраста», — объяснила Мелисса Линд и посоветовала обратить внимание на коричнево-шоколадную гамму в гардеробе, которая идеально подойдет дамам 45+.

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