Что купить до наступления холодов: чек-лист

Зима пройдет веселее и легче, если к ней хорошо подготовиться. Главное — сделать это заранее. "Рамблер" рассказывает, какие вещи стоит купить до наступления морозов, чтобы не получилось так, что долгожданная зима пришла неожиданно, а в гардеробе — зияющая дыра вместо красивых, теплых, функциональных вещей.

Фото: Рамблер Рамблер

Капюшон

Капюшон зимой — необходимейшая вещь. Он защитит от ветра, снега и ледяного дождя, в самые холодные дни под него можно надеть шапку, а в остальные обойтись без нее. Еще один плюс капюшона — когда заходишь в метро или теплое помещение, где нет возможности снять верхнюю одежду, капюшон можно скинуть, и при этом руки будут свободны. Шапку обычно приходится или держать в руках, или искать ей место где-то в сумке, а это не так удобно. А еще капюшон отлично заменяет шарф, оставляя вам больше пространства для жизни.

Тонкий пуховик

Если у вас его еще нет, самое время приобрести. Такие куртки хороши тем, что отлично держат тепло, почти ничего не весят и служат в качестве дополнительного слоя одежды. Тонкий пуховик легко можно надеть даже под толстовку, не говоря уже о куртках и пальто.

Термоноски

Такие носки выполнены по специальной технологии — они удерживают тепло, отводят влагу и предохраняют кожу от натирания. Ищете в спортивных магазинах.

Ботинки на толстой подошве

На самом деле то, насколько обувь будет теплой, зависит не от толщины меха внутри, а от толщины подошвы. Чем выше вы над землей, тем теплее вашим ногам. Кстати, самой теплой подкладкой считается вовсе не мех, а шерсть.

Тонкие эластичные перчатки