4 цвета в повседневном «луке», которые привлекут удачу

Присмотритесь к ним во время следующего шопинга.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Мы привыкли, что наш успех зависит исключительно от наших внутренних качеств, и с этим трудно поспорить. Однако психологи уверены в том, что правильная цветовая палитра в нашем образе может сдвинуть с мертвой точки даже самое безвыходное дело, например, во время бизнес-встречи. Главное, понять, какие цвета и в какой ситуации предпочесть. Мы собрали для вас небольшой, но суперэффективный гайд.

Видео дня

Синий

Цвет, в правильном оттенке способный сделать любой образ визуально дорогим. Кроме того, синий цвет отлично успокаивает нервную систему и не раздражает окружающих, что важно, если вам предстоят «горячие» переговоры. Бизнес-коучи рекомендуют подбирать синие аксессуары или же верхнюю одежду в глубоком синем оттенке, если вам предстоит долгая встреча по работе, и дело не только в том, что ваши коллеги будут спокойнее вас воспринимать, синий цвет удивительным образом помогает принимать решения, которые в результате приводят всю команду к успеху. Можно сказать, синий цвет — магнит для денег.

Красный

Выбор не для каждого, однако если вы хотите добиться большего в профессии, придется выйти из зоны комфорта. Все оттенки красного будут идеальным сопровождением вашего образа, если вам не хватает уверенности в своих силах, этот цвет настраивает на то, что все внимание так или иначе будет приковано к вам, а значит, нужно собраться и выдать максимальный результат. Нет ничего удивительного, что большинство переговоров и встреч проходят на ура. Как и в случае с классическим синим, красный также можно назвать своеобразным магнитом для денег и всевозможных карьерных «плюшек», при этом помните, что красный обладает очень сильной энергетикой, важно знать, что вы сможете ей соответствовать.

Розовый

Но что, если в профессиональном поле проблем нет, а личная жизнь «провисает»? В этом случае стоит также поработать над колористикой. Обратите внимание, какие цвет встречаются в ваших неофициальных образах чаще всего? Возможно, это слишком темные или яркие цвета, которые никак не способствуют раскрытию женской энергии и привлечению мужчины вашей мечты. Психологи советуют обратить внимание на пудровые и пастельные оттенки. Одним из них является розовый. Что примечательно, даже сочный оттенок розового будет уместен и не «украдет» вашу энергию, как это сделал бы оранжевый или красный. Просто попробуйте собрать «лук» с вкраплением розового, можно и аксессуары. Постепенно вы будете замечать перемены во взглядах на вас, а там близок день, когда вас будет мучить не одиночество, а трудности выбора среди поклонников.

Желтый