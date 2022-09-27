Панама или кепка — как правильно выбрать головной убор

Вдохновляемся и выбираем бюджетные альтернативы.

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Классный способ разнообразить осенний лук — использовать актуальный головной убор. В этом сезоне дизайнеры отдают предпочтение панамам и бейсболкам. Такая деталь не только сделает ваш образ современным и динамичным, но ещё и согреет и защитит от ветра. Согласитесь, здорово, когда мода ещё и удобная!

На осенне-зимний период выбирайте панаму из плотных материалов. Это может быть плотный хлопок, искусственный мех, экокожа. Особенно трендово смотрятся модели из «чебурашки» или стёганые варианты.

Кепки или бейсболки также могут быть не только из хлопка, но и из шерсти, кожи или меха. В стритстайле мы чаще всего видим узнаваемые кепки «Нью-Йорк Никс», но вы можете выбрать нашивку по своим спортивным предпочтением или вообще без каких-либо надписей.

Панамой и кепкой можно дополнить любую верхнюю одежду — тренч, пальто, куртку-рубашку, пуховик, бомбер (обзавестись которым мы рекомендовали в предыдущем материале).

По цвету головной убор может как гармонировать со всем образом, так и, наоборот, выделяться и создавать акцент. Например, попробуйте актуальный в этом сезоне «леопард» или травяно-зелёный цвет.

Сам образ совершенно необязательно должен быть спортивным, но всё же достаточно повседневным. Подойдут джинсы, свободные брюки в сочетании со свитером, толстовкой, рубашкой или пиджаком оверсайз.