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1 час назад

Меган Фокс снялась в топе и "голых" брюках после слухов о пластике груди

Газета.Ruиещё 2

Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала фотографию в топе и «голых» брюках. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Меган Фокс снялась в топе и "голых" брюках после слухов о пластике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце сентября появились слухи о том, что актриса обратилась к пластическому хирургу и увеличила грудь. Позже Меган Фокс выложила серию фотографий в облегающем топе и «голых» рваных брюках. Образ она дополнила красной меховой панамой.

Поклонники отметили красоту фигуры актрисы и написали:

«Красотка», «Вот это сексуальная фигура», «Бомба», «В чем секрет такой привлекательности», «Невероятная».

Актриса регулярно демонстрирует рельефную фигуру и откровенные образы. Один из последних выходов Меган Фокс был в лифе из страз и микрошортах. Такой наряд она выбрала для празднования 41-летия Бейонсе. Образ дополнили колготки с люрексом, вязаные гетры и серебряные туфли на высоком каблуке и платформе.

Мода,Меган Фокс,
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