Меган Фокс снялась в топе и "голых" брюках после слухов о пластике

Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала фотографию в топе и «голых» брюках. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В конце сентября появились слухи о том, что актриса обратилась к пластическому хирургу и увеличила грудь. Позже Меган Фокс выложила серию фотографий в облегающем топе и «голых» рваных брюках. Образ она дополнила красной меховой панамой.

Поклонники отметили красоту фигуры актрисы и написали:

«Красотка», «Вот это сексуальная фигура», «Бомба», «В чем секрет такой привлекательности», «Невероятная».