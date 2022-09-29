Меган Фокс снялась в топе и "голых" брюках после слухов о пластике

Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала фотографию в топе и «голых» брюках. Снимками она поделилась в социальных сетях.
В конце сентября появились слухи о том, что актриса обратилась к пластическому хирургу и увеличила грудь. Позже Меган Фокс выложила серию фотографий в облегающем топе и «голых» рваных брюках. Образ она дополнила красной меховой панамой.
Поклонники отметили красоту фигуры актрисы и написали:
«Красотка», «Вот это сексуальная фигура», «Бомба», «В чем секрет такой привлекательности», «Невероятная».
Актриса регулярно демонстрирует рельефную фигуру и откровенные образы. Один из последних выходов Меган Фокс был в лифе из страз и микрошортах. Такой наряд она выбрала для празднования 41-летия Бейонсе. Образ дополнили колготки с люрексом, вязаные гетры и серебряные туфли на высоком каблуке и платформе.