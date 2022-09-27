Стилисты назвали главные тренды зимней одежды 2022 года

Модные эксперты рекомендуют обратить внимание на дублёнки, юбки-макси и шубы из искусственного меха.

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Стилисты журнала Grazia сообщили, что этой зимой в моде останется куртка-авиатор. Её можно носить в качестве дублёнки и в кожаном варианте.

Юбки-макси из трикотажа и шерсти будут не только стильными, но и удобными холодной зимой.

Шуба из искусственного меха – это отличный и недорогой вариант на зиму. Стоит выбирать модели с коротким прямым ворсом.

Под шубу можно надеть трикотажное платье-миди гладкой фактуры. Ткань должна быть достаточно плотной, чтобы образ не выглядел дёшево.