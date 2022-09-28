Какую обувь носили москвичи в начале прошлого века и что носят сейчас

Сегодня модный горожанин — человек в удобной одежде, скорее всего, в стиле кэжуал или спортивном стиле. Это самый актуальный тренд, уже считающийся классикой. Но в истории моды были и совсем другие эпохи, например, роскошный ар-деко 1920-х. Какую обувь носили тогда? Почему сохранилось так мало российских образцов? Как городская среда сделала моду более универсальной? И откуда появляются коллекции исторических костюмов и обуви? Об этом и многом другом «Мосленте» рассказал коллекционер и куратор выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» Назим Мустафаев.

Фото: Мослента Мослента

«Безликая мода начала ХХ века»

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К сожалению, дошедшая до нас мода ХХ века во многом безлика. Значительное количество платьев, особенно бисерных, дорогих, при транспортировке из Европы, например, в США оставались без бирок. Их сшивали и срезали, чтобы не платить таможенные сборы. И мы не знаем, кто создавал их.

Но есть вещи, как говорят, с грифом, и это приятно, потому что понять, кто их автор. У нас есть платье в коллекции, которое мы приобрели в одном из американских магазинов. Мы не знали имени дизайнера, но по журналам 20-х годов мы смогли найти этот дизайн, узнали имя модельера и его историю.

А есть великолепные вещи, которые мы еще никогда не выставляли. В моей коллекции существует ансамбль — платье модельера Мариано Фортуни с печатью на бархате. Его уникальность в том, что дама, заказавшая это платье, приобрела дополнительно отрез, из которого изготовили туфли специально под него. Такой набор Мариано Фортуни есть, насколько мне известно, в единственном экземпляре.

«Российской обуви осталось очень мало»

К сожалению, у нас очень мало отечественных образцов. Обуви 20-х годов в России практически не осталось.

Наша страна переживала в начале ХХ века такие мощные периоды, когда история сметала все — революция, Гражданская война, коллективизация. Времена были тяжелые, так что люди все донашивали до самого конца.

Но мода универсальна. Если мы возьмем те же 20-е года прошлого века, в России была такая же обувь, как на Западе. Москвички носили туфли тех же фасонов, что были тогда на пике моды в европейских странах, вот только дизайн был значительно проще. Если западный ар-деко — это невероятное буйство красок, образов и материалов, в России все было несколько иначе.

Например, в моей коллекции есть несколько пар с адресами Апраксин двор или Картель имени Шмидта. Это российская обувь, созданная по всем принципам стиля ар-деко. Но материалом для этой обуви служила кожа простых коричневых оттенков, а украшавшие ее узоры, хоть и были типичными для господствующего стиля, но не так бросались в глаза. Часто создатели пар российской обуви использовали, к примеру, типичный для ар-деко элемент — солнце с расходящимися в разные стороны лучами.

«Качественная обувь у нас была всегда»

Если говорить о качестве обуви, которая производилась в России, то она была не хуже западных аналогов. Просто людям было не до высокого искусства. Выходит, что качественная обувь у нас была всегда, но ее нельзя было назвать шедевром. Общественный запрос был другим.

Если посмотреть на французскую обувь 20-х годов, созданную вручную, любой специалист скажет, что сейчас такой шов невозможен. Изменились машины, иглы, нет уже такого глаза и такой руки. К тому же во Франции был социальный слой, который мог и хотел приобретать такую обувь.

В нашей стране ситуация была иной. После революции в российском обществе исчез слой аристократии, а вместе с ней и пропал модный пафос. Праздного класса, который пользовался дорогими вещами, подтверждая таким образом свое положение, не стало. К тому же демонстрировать свое богатство в те годы было просто опасно.

Красота обуви отошла на второй план, а на первом оказались удобство и практичность. С этого времени туфли создавались не только для того, чтобы покрасоваться в них, но и чтобы было возможно активно в них двигаться, что-то делать. Так на моду повлиял большой исторический перелом 20-х. Это время было поворотным для многих стран мира, но для нашей особенно.

«Мода постоянно повторяется»

Мода всегда была циклична. Это постоянное взаимодействие на горизонтальном уровне, когда разные народы что-то заимствуют друг у друга, а также по диагонали, когда то, что вчера носили женщины низкого социального статуса, завтра носят аристократки и наоборот. Мода постоянно повторяется, переходы встречаются всегда.

Сейчас, например, я занимаюсь обувью на платформе. Когда я только взялся за эту тему, мне казалось, что нечто подобное было только в 30-е и 70-е. Выяснилось, что я ошибался. Обувь на платформе была всегда, но в разных вариантах, материалах и сочетаниях. Но в том или ином виде она всегда присутствовала. И таких цикличных элементов в моде очень и очень много.

«Мужчины занашивали обувь до победного»

Мужская мода со времен начала прошлого века изменялась мало. Тогда произошел очередной переход от более жестких форм костюма с высоким воротничком, стягивающим шею, к новой моде на мягкие воротнички и плечи, а также более удобные и спортивные варианты.

Появились цвета, которые ранее были немыслимы. В эдвардианской моде, например, коричневые замшевые ботинки считались признаком нетрадиционной ориентации. А в 20-е годы мужчины начали позволять себе ходить в такой обуви, и она стала вариантом нормы.

Но в моей коллекции мужской обуви почти нет. Вот ее точно занашивали до победного, передавали, выкидывали. В ней не было элемента красоты, из-за которого женскую чаще всего сохраняли. Мужская обувь была просто очень практичной.

Но в моде постоянно происходят какие-то изменения. Оценивать их с рациональной точки зрения очень сложно. Мода вообще вся иррациональна. Единственное, что понятно: она постоянно меняется, но предугадать, как именно она изменится в следующий раз, невозможно.

В мужской моде также происходят постоянные заимствования. Например, Коко Шанель перенесла из мужского гардероба в женский костюмы, в том числе и для конных прогулок, для спорта. А сейчас из идет обратный процесс.

Например, множество дизайнеров сегодня выводят на подиум мужчин в юбках. В мужском гардеробе появились корсеты, корсажи и кроп-топы. Таких элементов очень много.

«Коллекция обуви для книги»

История моей коллекции начинается с профессионального интереса. В течение 17 лет я руководил крупной обувной выставкой в Москве. Четыре раза в год я видел очень много черной обуви. Постоянно возникал вопрос: всегда ли она была такой или в истории моды происходило что-то более интересное?

К сожалению, выяснилось, что на русском языке очень мало литературы, посвященной обуви. Она упоминалась в книгах по истории моды, но отдельно не было ничего. Появилась идея самостоятельно написать такую книгу. Но мы с коллегами, как всякие неофиты, решили, что это посильная для нас задача. Что ж? Мы с ней, конечно, справились, но ушло на это семь лет.

Моя основная коллекция именно обувная. Сейчас в ней две с половиной тысячи пар. Но, кроме обуви, мы приобретали еще и какие-то костюмы. Но они нужны были скорее для наглядной иллюстрации все к той же обуви, чтобы показать, с чем именно носили ту или иную пару.

Я собираю модели обуви, созданные в период, начиная с середины XVIII века и заканчивая современностью. Сейчас весь мой XVIII век, к моему счастью, уходит в Эрмитаж. Это самое достойное место для этой обуви.

Я сумел собрать 65 пар обуви этого времени. Это крупнейшая в России подобная коллекция. И я очень рад, что она теперь будет в музее. Остальных предметов той эпохи в Эрмитаже очень много, так что обувь идеально впишется в экспозицию. К тому же она требует особого музейного ухода и хранения. Все-таки этим парам уже 300 лет.

Но когда мы дошли до 20-х годов прошлого века, и мне попалось несколько бисерных платьев, я снова заболел. И появилась самостоятельная коллекция, в которой сейчас около сотни экземпляров. Вместе с обувью она более полно показывает образ женщины того времени.

«Если постоянно покупаешь, продавцы находят тебя сами»

Сначала мы покупали вещи на международном сетевом аукционе ebay. Это большая, но, говоря честно, несколько мусорная свалка. Но иногда на ней растут розы, вот только чтобы найти их, нужно было потратить очень много времени и сил.

Я иногда шучу, что в то время жил двойной жизнью. Днем — на работе, а ночью — в интернете на сайтах электронных барахолках.

Потом начались поездки, живые блошиные рынки в Париже, городах Англии и много, где еще, аукционы. А потом начал работать классический механизм — если ты постоянно покупаешь, продавцы начинают находить тебя сами и постоянно что-то предлагать.

На аукционах пары стоят очень по-разному. Цена, как правило, складывается из редкости обуви, ее возраста, состояния и качества.

Но также большое значение имеют мемориальные вещи. Например, можно приобрести пару XVIII века за более-менее разумные деньги, но, если будет хотя бы краткое упоминание, что, вероятно, эту пару носила королева-консорт или кто-то еще из семьи монархов того или иного государства, стоимость пары может взлететь сразу в два или три раза.

Так что факторов, влияющих на цену коллекционной обуви, очень и очень много. Тут невозможно говорить о каких-то средних значениях.

При этом цена и ценность — очень разные вещи. Можно приобрести дорогую пару, но она не будет особо ценной. И наоборот — по-настоящему ценная вещь может стоит относительно небольших денег.

Сама дорогая пара, которую я видел, — свадебные туфли принцессы Дианы. Если мне не изменяет память, они ушли на аукционе за 45 тысяч фунтов. Еще дороже были необычные туфли от Александра Маккуина. Они уходили за 60 тысяч фунтов.

За несколько десятков тысяч фунтов историческая обувь может продаваться, опять же, если имеет отношение к известным людям. Я держал в руках одну пару за 20 тысяч фунтов, созданную в конце XVII века. Но для моей коллекции это было слишком дорого.

Для музеев приобретение таких вещей, думаю, очень важно. Но мне, как коллекционеру, важнее широта представлений, чем какая-то конкретная пара.

Для хорошей коллекции всегда имеет значение заполненность хронологических провалов и лакун. Важны, конечно, и звездные владельцы той или иной пары, но для частного коллекционера не настолько необходимо приобретать исторические туфли за баснословные деньги.

«Никакого дресс-кода уже нет»

Современная демократия все упрощает. Права человека и индивидуальности выходят на первый план, но вместе с тем пропадают очень многие понятия. Например, исчезает культ моды и даже ряд элементов культуры.

Когда человек получает возможность на любой вопрос ответить: «Мне так удобно», — это значит, что никакого дресс-кода уже нет. Получается, каждый может прийти в любое место в чем угодно. Он в своем праве, и это право подтверждает современное общество.

Раньше, например, путешествовать налегке было невозможно. Любая поездка сопровождалась солидным багажом, а у людей состоятельных он был вообще огромным. Нужно было взять с собой платье на любой случай — прогулочное, вечернее, коктейльное и множество других. Кто может себе позволить сейчас что-то подобное? Единицы.

Отношение к моде очень упростилось, хотя и сегодня остается небольшая прослойка людей, для которых все традиционные модные правила не утратили своего значения.

«Сегодня город определяет стиль»

Еще одним фактором, серьезно повлиявшим на моду, стала урбанизация. Большинство населения сейчас живет в городах, и уже это пространство определяет стиль, потребности жителей, способы передвижения.

Иногда меня спрашивают: «Можете ли Вы по обуви определить характер человека?», — я категорически заявляю, что это невозможно. Сейчас мы одеваемся не под наш собственный характер, а под среду, в которой мы живем. Она определяет наш внешний вид.

Например, в Москве мы сейчас ходим по чистым и широким тротуарам и улицам с относительно ровным покрытием. Но попробуйте выехать куда-то, где этого нет. Сама обстановка тут же продиктует вам, какую пару обуви вы наденете сегодня.

Наглядный пример происходящего — высокий каблук, который выходит из моды. Но если во множестве городов это обусловлено тем, что там просто невозможно ходить на высокой шпильке, то в Москве складывается другая ситуация. Здесь он исчезает из-за ритма жизни и городских расстояний. В столице нужно очень быстро двигаться, так что каблук уходит, а кроссовки заполняют абсолютно все.

Если честно, мне жаль. Когда мы теряем возможность быть красивыми, в первую очередь, для себя, мы перестаем воспринимать красоту. Так, мы уже не замечаем, кто в чем ходит по улицам.

У меня когда-то был небольшой опыт преподавания в Швеции, и там я понял, что смотрю на людей вокруг, и мне очень сложно отличить мужчину от женщины. Они все одевались абсолютно асексуально.

Например, в 20-е годы тоже был популярен андрогинный тип, когда не совсем понятно, кто перед тобой — девочка или мальчик. Но тогда в моде была очень хрупкая фигура. А северяне — люди крепкие, так что все женщины и мужчины там выглядели примерно одинаково. Я понимаю, что современная жизнь диктует нам принципы равенства, но оно все же не означает одинаковости.

«В Москве все становится проще»

Я заканчивал школу под Ленинградом. До сих пор там живут мои родители, и я постоянно путешествовал между нашими двумя столицами, замечая сильную разницу между ними. Петербург казался мне более унылым, серым и мрачным. Москва была более веселой, яркой и молодежной.

Некая разница до сих пор осталась, хотя мода, особенно мода молодежная проникла уже во все города.

Но я с сожалением наблюдаю, как все становится проще и приобретает иногда совершенно непонятные для меня формы. Например, для меня странна популярность рваных штанов и огромных татуировок. Я не ретроград, не ношу цилиндр, хожу зачастую в спортивной обуви. Но я вижу, как в своем стремлении выделиться люди не видят границ, не соблюдают некие вкусовые рамки.

Если честно, для меня не столь важно, как одет человек. Значение имеет соблюдение принципа соответствия. Если ты встречаешь человека на улице в грязной обуви, возможно, он только вернулся с дачи или недавно прошел дождь. Но когда в театре видишь людей, одетых, как говорит один мой товарищ, не дороже театрального билета, это немного грустно.