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1 час назад

Модель плюс-сайз повторила откровенный образ Беллы Хадид и восхитила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Модель плюс-сайз Габриэлла Халикас повторила откровенный образ американской манекенщицы палестинско-голландского происхождения Беллы Хадид и восхитила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 565 тысяч подписчиков.

Модель плюс-сайз повторила образ Беллы Хадид и восхитила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша решила воссоздать наряд Хадид из нюдового кэтсьюта (разновидность комбинезона, облегающего тело — прим. «Ленты.ру») бренда Mugler и прозрачных остроносых туфель, в котором та появилась на афтепати Недели моды в Нью-Йорке в 2018 году. Так, блогерша засняла, как прогулялась в подобном виде по улице.

«Полные девушки также могут блеснуть в данной одежде. Кажется, это моя самая потрясающая съемка на данный момент», — заявили Халикас.

В свою очередь зрители сделали комплименты модели.

«Ты так хорошо выглядишь!», «Ты должна стать амбассадором девушек с пышными формами», «Люблю тебя», «Я очарована», — прокомментировали они.

Белла Хадид,
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