Модель плюс-сайз повторила образ Беллы Хадид и восхитила фанатов

Модель плюс-сайз Габриэлла Халикас повторила откровенный образ американской манекенщицы палестинско-голландского происхождения Беллы Хадид и восхитила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает более 565 тысяч подписчиков.

Юзерша решила воссоздать наряд Хадид из нюдового кэтсьюта (разновидность комбинезона, облегающего тело — прим. «Ленты.ру») бренда Mugler и прозрачных остроносых туфель, в котором та появилась на афтепати Недели моды в Нью-Йорке в 2018 году. Так, блогерша засняла, как прогулялась в подобном виде по улице.