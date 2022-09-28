Названы главные определяющие городской стиль факторы

Главные определяющие современный городской стиль факторы в беседе с «Мослентой» раскрыл коллекционер обуви Назим Мустафаев.
Эксперт объяснил, что сейчас на первый план выходят права человека и вместе с тем исчезает культ моды и даже ряд элементов культуры. Это способствует тому, что каждый одевается так, как ему удобно, не задумываясь о так называемом дресс-коде.
«Еще одним фактором, серьезно повлиявшим на моду, стала урбанизация. Большинство населения сейчас живет в городах, и уже это пространство определяет стиль, потребности жителей, способы передвижения», — рассказал собеседник и добавил, что современные люди одеваются скорее под среду, в которой живут, чем под собственный характер.
Например, в Москве мы сейчас ходим по чистым и широким тротуарам и улицам с относительно ровным покрытием. Но попробуйте выехать куда-то, где этого нет. Сама обстановка тут же продиктует вам, какую пару обуви вы наденете сегодня, отметил Мустафаев.
«Если честно, мне жаль. Когда мы теряем возможность быть красивыми, в первую очередь, для себя, мы перестаем воспринимать красоту. Так, мы уже не замечаем, кто в чем ходит по улицам», — резюмировал специалист.