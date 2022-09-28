Как оставаться женственной даже в холодную погоду

С наступлением холодов каждая девушка сталкивается с дилеммой — красота или комфорт. Спешим вас уверить, что этот вопрос вполне решаем, более того, сделать свой лук стильным, а самоощущение классным, в холодное время года можно целым рядом способов. Один из них — выбрать роскошное белье, которое подарит ощущение женственности, даже если на вас пять слоев одежды. Команда бренда женского белья Yanchevskaya делится простыми лайфхаками.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Способ №1

Белье — база любого образа, своего рода канвас для построения будущего лука. Всем понятно, что оно должно быть правильно подобрано и хорошо сидеть по фигуре, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.

Однако мало кто задумывается, что нижнее белье решает еще одну важную задачу, а именно определяет самоощущение девушки на весь день. Надевая любимый комплект белья, который идеально сидит и эффективно выглядит, весь день чувствуешь свою привлекательность, уверенность и желанность. А значит, даже самый многослойный образ будет выглядеть отлично, ведь его надевает уверенная и светящаяся изнутри девушка.

Способ №2

Также не забываем про то, что нижнее белье может быть полноценно интегрировано в повседневный образ. Например, кружевной бра эффектно выглядит с кашемировым свитером, небрежно спущенным с одного плеча. Контраст деликатного кружева и более грубой пряжи подчеркивает женственность и воздушность образа — берите на заметку!

Способ №3