Названы главные заимствованные мужчинами у женщин вещи

Главные заимствованные мужчинами у женщин вещи назвал «Мосленте» коллекционер и куратор выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» Назим Мустафаев.
«В мужской моде происходят постоянные заимствования. Например, Коко Шанель перенесла из мужского гардероба в женский костюмы, в том числе и для конных прогулок, для спорта. А сейчас из идет обратный процесс. Например, множество дизайнеров сегодня выводят на подиум мужчин в юбках. В мужском гардеробе появились корсеты, корсажи и кроп-топы. Таких элементов очень много», — сказал Мустафаев.
Коллекционер отметил, в эдвардианской моде, например, коричневые замшевые ботинки считались признаком нетрадиционной ориентации. При этом в 1920-е годы мужчины начали позволять себе ходить в такой обуви, и она стала вариантом нормы.