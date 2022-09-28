Названы главные заимствованные мужчинами у женщин вещи

«В мужской моде происходят постоянные заимствования. Например, Коко Шанель перенесла из мужского гардероба в женский костюмы, в том числе и для конных прогулок, для спорта. А сейчас из идет обратный процесс. Например, множество дизайнеров сегодня выводят на подиум мужчин в юбках. В мужском гардеробе появились корсеты, корсажи и кроп-топы. Таких элементов очень много», — сказал Мустафаев.