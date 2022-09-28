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48 минут назад

Названы главные заимствованные мужчинами у женщин вещи

Мослента

Главные заимствованные мужчинами у женщин вещи назвал «Мосленте» коллекционер и куратор выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» Назим Мустафаев.

Названы главные заимствованные мужчинами у женщин вещи
Фото: МослентаМослента

«В мужской моде происходят постоянные заимствования. Например, Коко Шанель перенесла из мужского гардероба в женский костюмы, в том числе и для конных прогулок, для спорта. А сейчас из идет обратный процесс. Например, множество дизайнеров сегодня выводят на подиум мужчин в юбках. В мужском гардеробе появились корсеты, корсажи и кроп-топы. Таких элементов очень много», — сказал Мустафаев.

Коллекционер отметил, в эдвардианской моде, например, коричневые замшевые ботинки считались признаком нетрадиционной ориентации. При этом в 1920-е годы мужчины начали позволять себе ходить в такой обуви, и она стала вариантом нормы.

Мода,Назим Мустафаев,Коко Шанель,
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