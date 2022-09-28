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Популярную у россиянок обувь назвали безвкусицей

Редакторы портала Woman's Day назвали популярную у россиянок обувь безвкусицей. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Популярную у россиянок обувь назвали безвкусицей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В списке антитрендов оказались сапоги на платформе и ботфорты-чулки. Вторые являются непрактичными для осеннего сезона и сковывают движения при ходьбе, считают эксперты. Вместо них рекомендуется присмотреться к вариантам с широким голенищем.

Помимо прочего, немодными стали меховые сапоги. По словам авторов материала, данная модель дешевит образ из-за некачественных синтетических вставок.

В заключение журналисты также выделили сапоги на шпильке и с круглым мысом. Подобные варианты могут быть травмоопасными, визуально делают стопу короче и добавляют лишний объем щиколоткам. Альтернативой такой обуви послужат сапоги на небольшом широком каблуке, с острым или квадратным носом, пояснили эксперты.

В августе редакторы модного портала Woman's Day перечислили одежду, которая дешевит образ женщины. В первую очередь специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шляпок с вуалью и капроновых водолазок. Помимо прочего, они добавили в свой список кроссовки на танкетке, джинсы с заниженной талией и прозрачные длинные юбки.

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