Названы главные модные ошибки девушек

Российский эксперт по стилю Диана Ходаковская перечислила главные модные ошибки девушек. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Woman's Day.

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По словам стилиста, многие подбирают к своему гардеробу неправильную обувь. В связи с этим эксперт призвала читательниц не носить темные ботинки на босу ногу, с прозрачными колготками и одеждой светлых тонов. При этом она посоветовала не заправлять джинсы в сапоги и надевать классические спортивные кроссовки только на тренировки.

Помимо прочего, Ходаковская отметила, что не стоит в своем образе сочетать несколько ярких вещей, в том числе сделанных из разных материалов. В качестве примера она привела комбинацию плиссированной юбки с шерстяным свитером, где второй предмет гардероба стоит заменить на кашемировый кардиган.

Кроме того, специалист порекомендовала не покупать одежду на размер меньше, поскольку она будет обтягивать и подчеркивать недостатки фигуры. Вдобавок эксперт предложила обратить внимание на подбор нижнего белья. Данного предмета гардероба не должно быть видно под одеждой, поэтому необходимо выбирать данные комплекты бежевых тонов, утверждает собеседница издания.