Кристиан Лубутен получит премию за сохранение культурного наследия

Модельер оказывает значительную поддержку сохранению каменных статуй Колоссам Мемнона в Луксоре. Его приверженность к сохранению культурного наследия в Египте была отмечена Всемирным фондом памятников. На предстоящем торжественном мероприятии, которое пройдет 24 октября в Нью-Йорке, награду дизайнеру вручит модельер Диана фон Фюрстенберг.

В преддверии гала-концерта Лубутен выступит с докладом о Египте во время Всемирного саммита по памятникам 22 октября. Затем состоится мероприятие в бутике Christian Louboutin на Мэдисон-авеню. Выручка от продаж пойдет в пользу Всемирного фонда памятников. Организация работает с 1965 года, и за это время ей удалось собрать $300 млн.