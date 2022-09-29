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25 минут назад

76-летняя Шер в комбинезоне с глубоким декольте закрыла показ Balmain в Париже

Газета.Ru

Американская певица и актриса Шер вышла на подиум в комбинезоне с глубоким декольте и закрыла показ Balmain SS 2023 в рамках парижской Недели моды. Снимками бренд поделился в социальных сетях.

76-летняя Шер с глубоким декольте закрыла показ Balmain
Фото: Газета.RuГазета.Ru

76-летняя Шер стала звездой показа Balmain в Париже. Сначала ее голограмма открыла показ Balmain. А позже на подиуме появилась сама певица в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте и сапогах на высокой платформе. Вместе с креативным директором бренда Оливье Рустеном она закрыла показ под аплодисменты гостей.

В сентябре стало известно, что Оливье Рустен проходит курс обучения в парижской парфюмерной школе, чтобы научиться создавать косметику, которая будет увлажнять и защищать кожу от негативного воздействия окружающей среды. Первая линейка косметических продуктов Balmain выйдет под покровительством компании Estee Lauder.

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