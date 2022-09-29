76-летняя Шер с глубоким декольте закрыла показ Balmain

Американская певица и актриса Шер вышла на подиум в комбинезоне с глубоким декольте и закрыла показ Balmain SS 2023 в рамках парижской Недели моды. Снимками бренд поделился в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

76-летняя Шер стала звездой показа Balmain в Париже. Сначала ее голограмма открыла показ Balmain. А позже на подиуме появилась сама певица в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте и сапогах на высокой платформе. Вместе с креативным директором бренда Оливье Рустеном она закрыла показ под аплодисменты гостей.