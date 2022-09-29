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3 часа назад

Кейт Мосс объясняет, почему носить пальто — это уже прошлый век

Mainstyle

Первый ряд на показе Saint Laurent сезона весна 2023 в Париже был заполнен до отказа супермоделями. Такие звезды, как Эмбер Валлетта, Карла Бруни, Шалом Харлоу и Кейт Мосс присутствовали на показе новой коллекции дизайнера Энтони Ваккарелло. Хотя все они пришли в элегантных вечерних нарядах от этого бренда, именно Мосс стала истинной королевой шоу. Она излучала гламурное настроение в современной адаптации, сочетая классическое чёрное платье с шубой из искусственного меха. Однако модель не была бы собой без дерзкого настроения и неожиданных поступков. Пушистую спутницу Кейт вела как собаку на поводке, а в какой-то момент она и вовсе бесцеремонно потащила её по полу на улице.

Кейт Мосс объясняет, почему носить пальто — это прошлый век
Фото: MainstyleMainstyle

Само мини-платье с многочисленными оборками прекрасно подчеркнуло стройные ноги модели, а туфли на шпильках придавали образу вампирское настроение. Но на самом деле, в этом образе всё дело в пушистом пальто из искусственного меха (Saint Laurent прекратил использование натурального меха в своих коллекциях в 2022 году). Это однозначно был один из самых значительных моментов месяца в мире современной моды.

Мода,Энтони Ваккарелло,Кейт Мосс,
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