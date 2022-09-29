Кейт Мосс объясняет, почему носить пальто — это прошлый век

Первый ряд на показе Saint Laurent сезона весна 2023 в Париже был заполнен до отказа супермоделями. Такие звезды, как Эмбер Валлетта, Карла Бруни, Шалом Харлоу и Кейт Мосс присутствовали на показе новой коллекции дизайнера Энтони Ваккарелло. Хотя все они пришли в элегантных вечерних нарядах от этого бренда, именно Мосс стала истинной королевой шоу. Она излучала гламурное настроение в современной адаптации, сочетая классическое чёрное платье с шубой из искусственного меха. Однако модель не была бы собой без дерзкого настроения и неожиданных поступков. Пушистую спутницу Кейт вела как собаку на поводке, а в какой-то момент она и вовсе бесцеремонно потащила её по полу на улице.