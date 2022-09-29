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2 часа назад

От каких вещей в гардеробе лучше избавиться девушкам в возрасте 40+

РИА "ФедералПресс"

Чтобы оставаться стильной, в гардеробе женщины должны быть вещи, подходящие ее возрасту и фигуре. Рассказываем о главных трендах, которых нужно избегать особам от 40 лет и старше.

От каких вещей лучше избавиться женщинам после 40
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Один из главных трендов 2022 года – это джинсы и брюки с низкой посадкой. Тем, кто не в восторге от вернувшейся в моду вещи, можно заменить ее джинсами с высокой посадкой – они в моде уже долгое время и стали классикой.

Мини-юбки – еще один отголосок гламура, который не всегда актуален. В частности, девушкам от 40 лет лучше заменить их на длину макси или миди: такие смотрятся более стильно и дорого.

Корсетные топы также стали очень популярны в последнее время. Взрослым модницам лучше заменить их на блузы или рубашки приталенного кроя.

Чего еще стоит избегать женщинам старше 40 лет, так это вещей из полупрозрачных тканей. Лучше заменить их на модели с вырезами или декольте, если хотите более откровенный образ, передает Marie Claire.

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