От каких вещей лучше избавиться женщинам после 40

Чтобы оставаться стильной, в гардеробе женщины должны быть вещи, подходящие ее возрасту и фигуре. Рассказываем о главных трендах, которых нужно избегать особам от 40 лет и старше.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Один из главных трендов 2022 года – это джинсы и брюки с низкой посадкой. Тем, кто не в восторге от вернувшейся в моду вещи, можно заменить ее джинсами с высокой посадкой – они в моде уже долгое время и стали классикой.

Мини-юбки – еще один отголосок гламура, который не всегда актуален. В частности, девушкам от 40 лет лучше заменить их на длину макси или миди: такие смотрятся более стильно и дорого.

Корсетные топы также стали очень популярны в последнее время. Взрослым модницам лучше заменить их на блузы или рубашки приталенного кроя.