Кайли Дженнер вышла в свет и стала объектом насмешек в сети

«Иисус, спаси нас. Что она вообще носит?», «25, но выглядит на все 45 в таком наряде», «Она выглядит нелепо», «Очень вульгарный образ! К сожалению, почему-то такие, как Дженнер, являются образцом для подражания для молодых девушек», «Ее платье напоминает мне мою старую сумку для покупок. От нее хотя бы пользы больше», — выска