Стилист Лисовец рассказал, какие брюки носить осенью и зимой

«Что касается скини, то на показах эти модели практически не встречаются, если такая с ними любовь, то мой совет вы знаете — носите их с юбкой или платьем, а от привычного варианта — с укороченным пуховиком и голыми лодыжками — пока отказаться», — объяснил он.