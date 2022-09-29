Стилист Лисовец рассказал, какие брюки носить осенью и зимой

Стилист Владислав Лисовец назвал самые актуальные модели брюк на холодный сезон. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.
В этом холодном сезоне, утверждает Владислав Лисовец, будут актуальны брюки свободного кроя. Стилист посоветовал присмотреться к широким моделям в пол. Посадка, по его словам, не важна — выбирайте между высокой и низкой талией, ориентируясь на собственные предпочтения.
Об облегающих моделях, по мнению Лисовца, лучше забыть.
«Что касается скини, то на показах эти модели практически не встречаются, если такая с ними любовь, то мой совет вы знаете — носите их с юбкой или платьем, а от привычного варианта — с укороченным пуховиком и голыми лодыжками — пока отказаться», — объяснил он.
Стилист также порекомендовал обратить внимание на брюки из кожи, будь она матовой или лаковой, и на необычные принты.