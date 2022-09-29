Беременная "ангел" Victoria's Secret пришла на показ Dior в мини

«Ангел» Victoria's Secret и модель Роми Стрейд пришла на показ Dior в черном мини-платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В среду, 28 сентября, в Париже прошел показ новой коллекции Dior. При работе над новой линией креативный директор бренда Мария Грация Кьюри обратилась к образу Екатерины Медичи. Шоу прошло вместе с перформансом под трек Бьорк «Atopos».

Гостями стали многие звезды и блогеры, в их числе Натали Портман, Шейлин Вудли, Александра Даддарио, Роми Стрейд, Айрис Лоу, Кьяра Ферраньи, Оливия Палермо и многие другие.

Среди приглашенных была и «ангел» Victoria's Secret Роми Стрейд. Беременная модель позировала в черном мини-платье, сапогах и с микро-сумкой в руках. Роми сделали укладку с прямыми локонами и нюдовый макияж.