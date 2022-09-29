Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Россиянкам назвали портящую фигуру модную одежду

Lenta.ru

Редакторы портала Marie Claire назвали россиянкам портящую фигуру модную осеннюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Россиянкам назвали портящую фигуру модную одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, ухудшить внешний вид женщин старше 40 лет способны трендовые в настоящий момент джинсы с заниженной талией. В качестве замены данному предмету гардероба они предложили брюки из денима с высокой и средней посадкой без декора и принтов. В то же время, по мнению журналистов, представительницам указанной категории не следует носить корсетные топы, слишком короткие юбки и наряды из полупрозрачных тканей, чтобы не выглядеть безвкусно.

Также специалисты призвали отказаться от меховых головных уборов, сумок и обуви из цветного меха. Так, вместо подобных аксессуаров они порекомендовали отдавать предпочтение более сдержанным вариантам.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители