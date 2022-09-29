Россиянкам назвали портящую фигуру модную одежду

По словам экспертов, ухудшить внешний вид женщин старше 40 лет способны трендовые в настоящий момент джинсы с заниженной талией. В качестве замены данному предмету гардероба они предложили брюки из денима с высокой и средней посадкой без декора и принтов. В то же время, по мнению журналистов, представительницам указанной категории не следует носить корсетные топы, слишком короткие юбки и наряды из полупрозрачных тканей, чтобы не выглядеть безвкусно.