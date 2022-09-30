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49 минут назад

Самая модная и практичная обувь для холодной погоды

Passion.ru

Чем ниже градус за окном, тем выше градус стиля! О последнем забывать не советуем даже при желании укутаться в необъятный пуховик и толстовку бойфренда. В большинстве случаев правильная пара обуви решает: хитовый дизайн в дуэте с качеством задаст тон любому образу. Какие модели носить в период холодов — рассказали эксперты модного бренда Respect!

Самая модная и практичная обувь для холодной погоды
Фото: Passion.ruPassion.ru

Дерзкие спортивные ботинки

В этом сезоне хайтопы вышли за пределы трекинговых маршрутов и эффектно адаптировались под ритм города. Остромодными их делают массивная тракторная подошва, фактурные швы и перфорации, брутальная (и весьма надежная) шнуровка.

Наскучил привычный черный цвет? Актуальные оттенки карамели и экрю акцентируют повседневные образы и возьмут на себя роль микстуры от сезонной меланхолии.

Минималистичные ботильоны

Вспоминаем уроки геометрии: каблуки четких графичных форм вновь пришли на смену причудливым. Так, можно не балансировать на высоких шпильках, но пользоваться их бонусами — помним, что каблуки делают ноги визуально длиннее и добавляют плюс сто баллов к уверенности в себе. Обзаведитесь парой лаконичных ботильонов в бежевых тонах — с ними будут в выигрыше как джинсы, так и миди-платья романтичных силуэтов.

Дутики и утепленные кеды

Ищите вдохновение в эстетике горнолыжного отдыха (а на досуге пересмотрите «Дом Gucci»). Дутики снова с нами — и это настоящее спасение в сезон холодов! Выбирайте модели из водонепроницаемого текстиля и кожи, с натуральной шерстью внутри и утолщенной подошвой — такие напарники не подведут в городе и точно пригодятся в путешествии.

Альтернативный вариант — кеды-хайтопы из кожи с шерстяной подкладкой. Совместимы с образами в любой стилистике: от спортшика до casual.

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