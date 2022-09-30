От панам до шарфов-пледов: самые модные и теплые аксессуары

Синоптики дразнят предстоящим бабьим летом, но мы советуем не медлить и отправляться на поиски теплых аксессуаров как можно скорее. Редакция Passion.ru провела модный ресерч и сделала подборку классных шарфов и шапок для нее и для него. Заносите в шопинг-лист и запоминайте идеи подарков!

Фото: Passion.ru Passion.ru

Для нее

Шапка-бини — вариант, который никогда не проигрывает. Во-первых, в ней всегда тепло и комфортно. За счет плотной посадки в ней не страшны суровые порывы ветра. Во-вторых, она может задать настроение даже самому лаконичному образу. Установка сезона: чем ярче, тем лучше! Выбирайте жизнерадостные оттенки: электрический синий, ультраяркий морковный, остромодный изумрудный и фуксию.

Для смелых — плюшевые панамы в пастельных тонах. Инструкция по применению: носите с «плечистыми» пальто, актуальными дутыми жилетами, необъятными пуховиками и классическими тренчами.

Мягкие объятия шарфа спасут от сезонной меланхолии. В списке фаворитов — объемные аксессуары с бахромой, которые эффектно дополнят многослойные аутфиты. Поклонницам классики — крупная контрастная клетка, а тем, кто готов к экспериментам — сочные конфетные оттенки.

Для него