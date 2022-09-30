Названа самая актуальная модель мужских джинсов

В список модных фасонов вошли джинсы прямого силуэта, а также посадки slim, то есть зауженные. Эксперты посоветовали мужчинам выбирать брюки из плотного денима темно-синего цвета без потертостей. Рекомендованный состав ткани — хлопок с небольшим добавлением полиэстера со спандексом.