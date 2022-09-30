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1 час назад

Названа самая актуальная модель мужских джинсов

Мослента

Самую актуальную модель мужских джинсов назвали «Ленте.ру» представители российского бренда Gloria Jeans.

Названа самая актуальная модель мужских джинсов
Фото: МослентаМослента

В список модных фасонов вошли джинсы прямого силуэта, а также посадки slim, то есть зауженные. Эксперты посоветовали мужчинам выбирать брюки из плотного денима темно-синего цвета без потертостей. Рекомендованный состав ткани — хлопок с небольшим добавлением полиэстера со спандексом.

Третьей моделью, актуальной осенью 2022 года, специалисты назвали джинсы loose, то есть широкие. Они подходят для любого типа фигуры, отлично сочетаются с удлиненными футболками и оверсайз-худи.

Мода,Глория Джинс,
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