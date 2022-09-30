Плюс-сайз-модель вышла в свет в латексном наряде

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра прогулялась по улицам в латексном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Звезда сериала «Эйфория» вышла в свет в Западном Голливуде в костюме коричневого цвета, который состоял из кроп-топа на завязках в области груди и брюк посадки клеш. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, на ней также были ботинки в ковбойском стиле, из аксессуаров — металлический ремень.

Волосы манекенщица собрала в две косы, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В руках телезвезда держала небольшую сумку в тон образа, а из украшений на ней были серьги и кулон с зеленым камнем, а также золотой браслет и кольцо.