Какие новые тренды диктует российская осень

Драные джинсы все активнее уступают место более практичной одежде. Оно и теплее, к тому же некогда модные бренды продолжают покидать наш рынок. Но незаменимых нет. Их место занимают наши дизайнеры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Персональный стилист Евгения Гудошина уже несколько лет одевает клиентов в одежду исключительно российских марок. По ее словам, наши дизайнеры за последнее десятилетие «подтянулись» и по многим параметрам превосходят западных.

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«Основной их плюс — качество, — уверена она. — У отечественных моделей швы ровные, нитки не торчат и очень достойный материал».

На прогулку

В верхней одежде главенствует тренд на практичность. Это очень удобно для москвичей с их непредсказуемой погодой. Длинный тренч защитит от ветра, а если выбрать модель из экокожи, то и затяжной дождь не страшен. Такие плащи можно найти у российских брендов I Am Studio и You Store.

«Экокожа хорошо комбинируется с другими материалами, а длина миди таких моделей позволяет сочетать их и с юбками, и с брюками разного кроя», — считает Гудошина.

Для прогулок с ребенком выбирайте пуховики из экокожи.

«Это практичный материал, который не боится грязи и при этом отлично комбинируется с трикотажными свитерами или хлопковыми футболками, — поясняет стилист. — Лучшая экокожа по соотношению "цена — качество" в масс-сегменте продается в Love Republic».

Тем, кто чаще ходит на свидания, чем на детские площадки, стилист рекомендует обратить внимание на двубортные пальто-макси.

«Благодаря длине фигура кажется изящнее и стройнее, — говорит она. — Пальто можно сочетать со всеми элементами гардероба. Фетровая шляпа и обувь на каблуке добавят образу элегантности и утонченности, а ботинки на грубой подошве сделают его более дерзким. В двубортном пальто можно пойти на свидание, фотосессию или деловую встречу. Хорошие варианты предлагает российский бренд DreamWhite».

Что касается кроя, то оверсайз все еще правит балом. Объемные пуховики в этом сезоне можно найти в Be Free и Finn Flare. А любителям классики стоит обратить внимание на пальто-халаты. Варианты с широкими рукавами и низкой проймой можно найти в 12storeez.

Дополнит осенний аутфит обувь на массивной подошве: для сухого бабьего лета подойдут ботинки, а на позднюю осень — сапоги на платформе.

«В российском бренде Lera Nena есть как женственные облегающие модели, так и более брутальные со свободным голенищем, — говорит Гудошина. — Первые носят с юбками и платьями любой длины, а широкие лучше подойдут для образов с мини-юбками. Как вариант — в них можно заправлять узкие и прямые брюки. Стоит обратить внимание на лоферы. Главное отличие современных моделей — грубая подошва, с которой не страшна слякоть. Носят лоферы в классическом варианте с укороченными брюками и юбками миди, а также в ультрамодном — с белыми носочками, подражая стилю preppy — образам учеников частных школ. Большая коллекция лоферов в этом сезоне в "Эконике"».

Не первый год в фаворитах столичных девушек — казаки. Такую модель обуви сделали почти все производители, поэтому выбор большой.

«Если ищете универсальную, обращайте внимание на длину, — рекомендует Елена. — Модели на три-четыре сантиметра выше щиколотки сочетаются практически со всем и уместны в любой ситуации со свободным дресс-кодом».

На работу

Конечно, со строгим дресс-кодом в офисе не разгуляешься. Но разбавить образ яркими деталями — всегда хорошая идея. Так, вместо блузки под пиджак можно надеть жилет. В этом сезоне их надевают как топ — прямо на голое тело. Модели хорошего кроя можно найти в Latrika: они там в двух базовых цветах.

Вечером жилет можно дополнить джинсами и поясом-цепочкой, советует стилист.

Еще один тренд осени — корсет. Можно надевать его поверх свободной рубашки или выбрать женственный корсетный топ среди моделей бренда Post Meridiem. Более практичные варианты на корсетную тематику есть у российской марки Bitteruhe. Бюджетный вариант можно найти в Love Republic. А свитшоты и лонг-сливы с имитацией корсета позволят добавить игривости в образ даже тех девушек, кто с осторожностью относится к экспериментам.

Если дресс-код не слишком строгий, то повседневный образ смогут дополнить джинсы на низкой посадке. Да-да, тренды из нулевых возвращаются. Но сейчас не обязательно демонстрировать пресс и бедра. Стилисты рекомендуют дополнять такие джинсы удлиненными кардиганами, свитерами, объемными бомберами. И то и другое можно найти в Be Free.

ЦИТАТА

Миучча Прада, итальянский модельер:

«Одежда — это способ преподнести себя миру, особенно сейчас, когда общение становится таким быстрым. Мода — это моментальный язык».

ЛИКБЕЗ

Платье-футляр — узкая, подчеркивающая фигуру модель из плотного материала с прямой юбкой ниже колена.Платье-шемиз — модель из легкой ткани длиной до колена, создающее А-силуэт.Платье-кюлот — вместо юбки здесь — широкие штаны. Со стороны эта вещь выглядит как платье, однако при движении становится заметно, что это весьма оригинальный наряд.

НАРЯДИТЬСЯ И НЕ РАЗОРИТЬСЯ

Если вы решили обновить гардероб или просто купить что-то модное, не стоит забывать про ауатлеты и дисконт-центры. В них тоже можно найти вещи русских дизайнеров, но цена на них будет ниже. Еще в столице проходят гаражные распродажи, на которых есть стильные плащи и пальто, актуальные кожаные куртки и красивые аксессуары. Информацию о таких распродажах всегда можно найти в социальных сетях.

ЛИКБЕЗ

Из сезона в сезон мода становится все более демократичной. Никаких строгих рамок — если не хочется, то можно не убирать далеко удобные спортивные вещи или продолжить ностальгировать по прошлым модным эпохам, а можно совместить все в одном образе. Почему нет? Главный тренд последнего десятилетия — быть собой. Правда, для многих это задача «со звездочкой».

НЕМНОГО ИСТОРИИ