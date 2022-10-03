Как носить зимой белые вещи, чтобы выглядеть стильно

Многие боятся носить белый цвет осенью и зимой – он очень маркий, а на улице грязь и слякоть. Рассказываем, как избежать пятен и выглядеть стильно.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Делимся пятью самыми эффективными сочетаниями с белыми цветом, которые точно сделают ваш гардероб более разнообразным и стильным этой зимой», – пишет Marie Claire.

Самый удобный вариант – это всем хорошо известный со школы «белый верх – черный низ». Также можно носить светлую верхнюю одежду, так как факт о том, что такие вещи быстрее пачкаются, – это миф.

Стоит обратить внимание на изделия из белой кожи. За такими вещами легко ухаживать, если вдруг испачкали их на улице.