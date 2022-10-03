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5 часов назад

Как носить зимой белые вещи, чтобы выглядеть стильно

РИА "ФедералПресс"

Многие боятся носить белый цвет осенью и зимой – он очень маркий, а на улице грязь и слякоть. Рассказываем, как избежать пятен и выглядеть стильно.

Как носить зимой белые вещи, чтобы выглядеть стильно
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Делимся пятью самыми эффективными сочетаниями с белыми цветом, которые точно сделают ваш гардероб более разнообразным и стильным этой зимой», – пишет Marie Claire.

Самый удобный вариант – это всем хорошо известный со школы «белый верх – черный низ». Также можно носить светлую верхнюю одежду, так как факт о том, что такие вещи быстрее пачкаются, – это миф.

Стоит обратить внимание на изделия из белой кожи. За такими вещами легко ухаживать, если вдруг испачкали их на улице.

Еще один удобный и простой вариант пробовать новые оттенки – эксперименты с аксессуарами. Можно выбрать шапку, шарф, сумку в белом цвете.

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