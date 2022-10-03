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4 часа назад

Одежда в стиле нижнего белья стала новым трендом

Lenta.ru

Редактор портала Who What Wear Индия Браун назвала одежду в стиле нижнего белья новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Одежда в стиле нижнего белья стала новым трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, актуальными стали облегающие юбки длины миди из кожи и шелка с прозрачными и кружевными вставками. Подобные изделия ранее использовались в качестве нижнего слоя нарядов, отметила специалистка. В то же время популярности по-прежнему не утратили бюстье и корсеты. Данные предметы гардероба появились в линейках известных брендов, включая Prada, Bottega Veneta и Versace.

Кроме того, в список вошли прозрачные наряды. Например, платья или брюки, надетые поверх бра и трусов. В свою очередь, в моде оказалось само нижнее белье, которое видно из-под одежды. «Популярностью пользуются черные комплекты, но я бы также отдала предпочтение цветным вариантам, подобным тем, что были представлены на показе марки Bottega Veneta», — отметила Браун.

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