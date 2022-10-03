Карди Би появилась в винтажном комбинезоне Dolce&Gabbana 1991 года

16 сентября певица признала себя виновной по двум обвинениям в мелком правонарушении — она заплатила другу $5 тыс. за избиение женщины, которая работала в стрип-клубе Queens в 2018 году. В суде Карди Би была приговорена к 15 дням общественных работ. При инциденте Карди Би бросила кальян в двух сестер-барменш. Позже она попросила друга напасть на одну из них за денежное вознаграждение. Певица была уверена, что одна из них была в интимных отношениях с ее мужем Оффсетом.