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4 часа назад

Карди Би появилась на публике в винтажном комбинезоне Dolce&Gabbana 1991 года

Газета.Ru

Рэп-исполнительница Карди Би вышла в свет в винтажном комбинезоне Dolce&Gabbana 1991 года. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Карди Би появилась в винтажном комбинезоне Dolce&Gabbana 1991 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карди Би опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала фигуру в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте. Костюм инкрустирован крупными камнями. К образу певица добавила ожерелье, серьги и завершила все открытыми босоножками на высоком каблуке.

"Забавный факт: этот наряд старше меня! Dolce&Gabbana, архив 1991 года", — написала Карди Би в комментариях.

16 сентября певица признала себя виновной по двум обвинениям в мелком правонарушении — она заплатила другу $5 тыс. за избиение женщины, которая работала в стрип-клубе Queens в 2018 году. В суде Карди Би была приговорена к 15 дням общественных работ. При инциденте Карди Би бросила кальян в двух сестер-барменш. Позже она попросила друга напасть на одну из них за денежное вознаграждение. Певица была уверена, что одна из них была в интимных отношениях с ее мужем Оффсетом.

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