Дочь Кроуфорд создала первую коллекцию для бренда Zara

Бренд Zara анонсировал новую коллаборацию с дочерью супермодели Синди Кроуфорд Кайей Гербер. Рекламным роликом он поделился в социальных сетях. 4 октября в продажу поступит новая коллекция, созданная совместно с моделью Кайей Гербер.
В коллекции будут представлены кожаные тренчи, мини-юбки, юбки-карандаши с разрезом до бедра, топы-стринги и однотонные костюмы, вдохновленные модой 90-х годов — отсылка к пику карьеры ее матери Синди Кроуфорд.
"Я начала сотрудничество с Zara с вопроса, возможно ли создать коллекцию, в которой будет все, что нужно в шкафу. Если бы вы путешествовали и упаковали всю коллекцию, могла бы она покрыть все возможные потребности, которые у вас есть? При создании одежды я думала не только о себе. Я думала о своей маме, друзьях и обо всех, кого я вижу вокруг себя", — рассказала модель о коллаборации.