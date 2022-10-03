Дочь Кроуфорд создала первую коллекцию для бренда Zara

"Я начала сотрудничество с Zara с вопроса, возможно ли создать коллекцию, в которой будет все, что нужно в шкафу. Если бы вы путешествовали и упаковали всю коллекцию, могла бы она покрыть все возможные потребности, которые у вас есть? При создании одежды я думала не только о себе. Я думала о своей маме, друзьях и обо всех, кого я вижу вокруг себя", — рассказала модель о коллаборации.