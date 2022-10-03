Хадид появилась в прозрачном комбинезоне на показе Stella McCartney

Белла Хадид вышла без нижнего белья и в прозрачном комбинезоне на шоу бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.
Модель примерила комбинезон бежевого цвета, который был украшен блестящими бусинами и был сделан из сетчатой ткани. Хадид появилась на подиуме без бюстгальтера. Вторым образом на показе для модели стала черная приталенная жилетка и такого же цвета брюки с низкой посадкой, вырезами по бокам и украшениями из камней.
Старшая сестра Беллы Хадид Джиджи также участвовала в шоу. Ей подобрали менее откровенный наряд - брюки из экокожи и из такого же материала куртку цвета хаки. Джиджи Хадид тоже вышла на показе дважды, примерив еще и черный костюм.