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3 часа назад

Белла Хадид появилась в прозрачном комбинезоне на показе Stella McCartney

Газета.Ru

Белла Хадид вышла без нижнего белья и в прозрачном комбинезоне на шоу бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Хадид появилась в прозрачном комбинезоне на показе Stella McCartney
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель примерила комбинезон бежевого цвета, который был украшен блестящими бусинами и был сделан из сетчатой ткани. Хадид появилась на подиуме без бюстгальтера. Вторым образом на показе для модели стала черная приталенная жилетка и такого же цвета брюки с низкой посадкой, вырезами по бокам и украшениями из камней.

Старшая сестра Беллы Хадид Джиджи также участвовала в шоу. Ей подобрали менее откровенный наряд - брюки из экокожи и из такого же материала куртку цвета хаки. Джиджи Хадид тоже вышла на показе дважды, примерив еще и черный костюм.

Мода,Белла Хадид,
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