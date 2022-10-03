Хадид появилась в прозрачном комбинезоне на показе Stella McCartney

Белла Хадид вышла без нижнего белья и в прозрачном комбинезоне на шоу бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Модель примерила комбинезон бежевого цвета, который был украшен блестящими бусинами и был сделан из сетчатой ткани. Хадид появилась на подиуме без бюстгальтера. Вторым образом на показе для модели стала черная приталенная жилетка и такого же цвета брюки с низкой посадкой, вырезами по бокам и украшениями из камней.