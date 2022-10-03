Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера

«В слишком холодной воде нижнее белье не получится отчистить должным образом, в то же время в слишком горячей вы рискуете повредить ткань и свои руки. Теплая — идеальное решение», — заявила Рамос, добавив, что при использовании стиральной машины потребуются специальные мешки для бра, которые также необходимо застегнуть на крючки во избежание деформации.