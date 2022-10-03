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2 часа назад

Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера

Lenta.ruиещё 1

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер в соавторстве с менеджером по развитию бренда одежды La Perla Деборой Рамос раскрыла оптимальную частоту стирки бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам профессионалов, данный предмет гардероба можно надеть дважды, прежде чем потребуется удалить с него загрязнения.

«Поскольку указанные изделия находятся в тесном контакте с кожей, они всегда должны содержаться в чистоте. Советую приобрести три или четыре удобные модели, которые вы будете носить регулярно. Таким образом, вы никогда не останетесь без чистого бра», — пояснила Рамос.

При этом для того чтобы бюстгальтеры дольше сохраняли первоначальные вид и форму, их предпочтительнее стирать вручную, отметили эксперты. Кроме того, необходимо уделять внимание температуре воды.

«В слишком холодной воде нижнее белье не получится отчистить должным образом, в то же время в слишком горячей вы рискуете повредить ткань и свои руки. Теплая — идеальное решение», — заявила Рамос, добавив, что при использовании стиральной машины потребуются специальные мешки для бра, которые также необходимо застегнуть на крючки во избежание деформации.

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