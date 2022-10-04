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1 час назад

Популярные у россиянок сумки назвали безвкусицей

Lenta.ru

Редакторы портала Woman's Day назвали популярные у россиянок модели сумок безвкусицей. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Популярные у россиянок сумки назвали безвкусицей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В списке антитрендов оказались клатч и поясная сумка. Вторая модель подходит только для спортивных образов. Вместо нее рекомендуется присмотреться к сумкам-мешкам. Данные варианты практичны в носке и регулируются в объеме, отмечают эксперты.

Помимо прочего, немодными стали миниатюрные рюкзаки и сумки с тиснением под крокодила. В первом случае подобный вариант является неактуальным из-за его маленьких размеров. Так, по мнению специалистов, стоит обратить внимание на рюкзаки-оверсайз. Что касается моделей с имитацией под крокодила, они, в свою очередь, дешевят образ.

В заключение авторы материала выделили сумки микро-формата, в которые помещаются лишь мобильный телефон или флакон любимых духов. Вместо них отличными альтернативами послужат вместительные шопперы или тоут.

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