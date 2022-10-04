Названы самые модные модели шапок на осень 2022 года

Редакторы портала Woman's Day назвали самые модные головные уборы на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в список попали береты и бини (вязаная или тканевая шапка без завязок, которая плотно обхватывает голову — прим. Ленты.ру). В первом случае эксперты отметили, что подобный вариант будет отлично смотреться на обладательницах коротких волос.

Помимо прочего, в перечне актуальных моделей шапок также оказалась фуражка в морском стиле. По мнению специалистов, ее стоит носить с объемными шубами или пальто. Вдобавок фуражку можно сочетать с крупными серьгами и красной помадой.