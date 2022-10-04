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1 час назад

Названы самые модные модели шапок на осень 2022 года

Lenta.ru

Редакторы портала Woman's Day назвали самые модные головные уборы на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы самые модные модели шапок на осень 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список попали береты и бини (вязаная или тканевая шапка без завязок, которая плотно обхватывает голову — прим. Ленты.ру). В первом случае эксперты отметили, что подобный вариант будет отлично смотреться на обладательницах коротких волос.

Помимо прочего, в перечне актуальных моделей шапок также оказалась фуражка в морском стиле. По мнению специалистов, ее стоит носить с объемными шубами или пальто. Вдобавок фуражку можно сочетать с крупными серьгами и красной помадой.

В заключение авторы материала отметили шапку с помпоном. В данном осеннем сезоне особенно популярны варианты крупной вязки с широким отворотом, пояснили журналисты.

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