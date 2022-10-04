Названа самая модная обувь осени 2022 года

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную обувь на плоском ходу осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, в качестве самой актуальной модели выступили базовые лоферы на толстой подошве. По словам экспертов, данные изделия удачно сочетаются со многими нарядами, от официальных до неформальных. При этом уникальным вариантом является пара черного цвета, отметили журналисты. Однако в то же время они посоветовали присмотреться к более ярким, а также фасонам, декорированным пряжками, бахромой и кристаллами.
В свою очередь, чтобы составить один из самых актуальных образов сезона, специалисты порекомендовали скомбинировать лоферы с короткой юбкой и высокими носками.