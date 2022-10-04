Названа самая модная обувь осени 2022 года

Так, в качестве самой актуальной модели выступили базовые лоферы на толстой подошве. По словам экспертов, данные изделия удачно сочетаются со многими нарядами, от официальных до неформальных. При этом уникальным вариантом является пара черного цвета, отметили журналисты. Однако в то же время они посоветовали присмотреться к более ярким, а также фасонам, декорированным пряжками, бахромой и кристаллами.