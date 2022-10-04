Популярные у женщин сочетания одежды оказались безвкусицей

Журналисты отнесли к антитрендам комбинацию приталенного жакета со снудом (шарф, который сшит или связан по кругу, не имеет концов и надевается через голову, — прим. «Ленты.ру»). В списке также оказался образ, составленный из укороченной кожаной куртки и мини-юбки.