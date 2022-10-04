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2 часа назад

Популярные у женщин сочетания одежды оказались безвкусицей

Lenta.ru

Редакторы портала The Voice Mag назвали безвкусные популярные сочетания одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярные у женщин сочетания одежды оказались безвкусицей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты отнесли к антитрендам комбинацию приталенного жакета со снудом (шарф, который сшит или связан по кругу, не имеет концов и надевается через голову, — прим. «Ленты.ру»). В списке также оказался образ, составленный из укороченной кожаной куртки и мини-юбки.

Кроме того, эксперты посоветовали женщинам воздержаться от ботфортов на шпильках, надетых с джинсами скинни, и расклешенных брюк, полностью скрывающих обувь. В завершение они призвали отказаться от нарядов, где шуба сочетается с «голыми» ногами.

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