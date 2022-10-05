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41 минуту назад

Модные табу, которые превратились в тренды

WomanHit.ru

То, что еще вчера казалось безвкусицей, теперь стало настоящей тенденцией.

Модные табу, которые превратились в тренды
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мода меняется так быстро, что уследить за всеми тенденциями невозможно. То, что еще вчера считалось абсолютным табу, сейчас можно назвать настоящим трендом. Стилисты и дизайнеры смело экспериментируют с образами, сочетаниями вещей и цветов, считая, что уникальный образ важнее, чем соблюдение модных правил. Пора отказаться сразу от нескольких стереотипов, которые прочно закрепились.

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Спортивный костюм и каблуки

Кажется, такое сочетание было немыслимым еще пару лет, но мода циклична, а ведь в начале двухтысячных многих знаменитостей можно было увидеть даже на красных дорожках. Любили это сочетание Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес. Тренд быстро прошел, а позже это сочетание стало настоящим стильным табу. Девушек, которые так одевались, клеймили в отсутствии вкуса. Однако теперь спортивный костюм и элегантные лодочки или босоножки можно снова увидеть в микроблогах знаменитостей, а стилисты теперь уверяют — в этом комплекте нет ничего противоречащего законам стиля. Теперь сочетание спортивных вещей и обуви на каблуках принято называть спортшиком, в таком образе уже видели Ольгу Бузову, Рианну, Анастасию Решетову.

Босоножки с носками или колготками

Казалось, это модное табу будет вечным, так определяли тех, у кого совсем нет вкуса. А модницы, увидев носочки на девушке в босоножках, презрительно фыркали. Но и этот стереотип остался позади. Стилисты уверяют, что от правильно подобранных носков образ только выиграет: они могут дополнить цветовую гамму или стать контрастной деталью. Однако помните, что это сочетание подходит девушкам со стройными худощавыми ногами, ведь носочки подчеркнут щиколотки.

Белье напоказ

Прятать бретели от бюстгальтера в платье без плечей все еще необходимо, но бельевой стиль завоевывает все большую любовь девушек. Кружевные бюстье, маечки, топы — все это теперь считается модным трендом. Их можно носить с жакетами, кардиганами, а бельевые платья завоевали красные дорожки: они выглядят кокетливо и элегантно одновременно. Главное помнить, что важно соблюдать рамки: если надели бельевой топ, не стоит дополнять его мини-юбкой, чтобы образ не вышел вульгарным.

Больше трех цветов в наряде

Это правило никогда не было строгим, в отличие от предыдущих. Им стилисты призывали пользоваться тех, кто боится ошибиться в выборе принтов и оттенков. Но посмотрите на японских или корейских красавиц: они одеваются смело, миксуют тона и выглядят очень стильно. Если боитесь показаться нелепой, экспериментируйте с подбором одежды разных цветов понемногу: добавьте к черно-белому образу яркий шарф и сумку более спокойного оттенка, пробуйте различные серьги, кулоны, браслеты.

Мода,Анастасия Решетова,Пэрис Хилтон,Дженнифер Лопес,Ольга Бузова,
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