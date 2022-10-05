Модные табу, которые превратились в тренды

То, что еще вчера казалось безвкусицей, теперь стало настоящей тенденцией.
Мода меняется так быстро, что уследить за всеми тенденциями невозможно. То, что еще вчера считалось абсолютным табу, сейчас можно назвать настоящим трендом. Стилисты и дизайнеры смело экспериментируют с образами, сочетаниями вещей и цветов, считая, что уникальный образ важнее, чем соблюдение модных правил. Пора отказаться сразу от нескольких стереотипов, которые прочно закрепились.
Кажется, такое сочетание было немыслимым еще пару лет, но мода циклична, а ведь в начале двухтысячных многих знаменитостей можно было увидеть даже на красных дорожках. Любили это сочетание Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес. Тренд быстро прошел, а позже это сочетание стало настоящим стильным табу. Девушек, которые так одевались, клеймили в отсутствии вкуса. Однако теперь спортивный костюм и элегантные лодочки или босоножки можно снова увидеть в микроблогах знаменитостей, а стилисты теперь уверяют — в этом комплекте нет ничего противоречащего законам стиля. Теперь сочетание спортивных вещей и обуви на каблуках принято называть спортшиком, в таком образе уже видели Ольгу Бузову, Рианну, Анастасию Решетову.
Казалось, это модное табу будет вечным, так определяли тех, у кого совсем нет вкуса. А модницы, увидев носочки на девушке в босоножках, презрительно фыркали. Но и этот стереотип остался позади. Стилисты уверяют, что от правильно подобранных носков образ только выиграет: они могут дополнить цветовую гамму или стать контрастной деталью. Однако помните, что это сочетание подходит девушкам со стройными худощавыми ногами, ведь носочки подчеркнут щиколотки.
Прятать бретели от бюстгальтера в платье без плечей все еще необходимо, но бельевой стиль завоевывает все большую любовь девушек. Кружевные бюстье, маечки, топы — все это теперь считается модным трендом. Их можно носить с жакетами, кардиганами, а бельевые платья завоевали красные дорожки: они выглядят кокетливо и элегантно одновременно. Главное помнить, что важно соблюдать рамки: если надели бельевой топ, не стоит дополнять его мини-юбкой, чтобы образ не вышел вульгарным.
Это правило никогда не было строгим, в отличие от предыдущих. Им стилисты призывали пользоваться тех, кто боится ошибиться в выборе принтов и оттенков. Но посмотрите на японских или корейских красавиц: они одеваются смело, миксуют тона и выглядят очень стильно. Если боитесь показаться нелепой, экспериментируйте с подбором одежды разных цветов понемногу: добавьте к черно-белому образу яркий шарф и сумку более спокойного оттенка, пробуйте различные серьги, кулоны, браслеты.