Модные табу, которые превратились в тренды

То, что еще вчера казалось безвкусицей, теперь стало настоящей тенденцией.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мода меняется так быстро, что уследить за всеми тенденциями невозможно. То, что еще вчера считалось абсолютным табу, сейчас можно назвать настоящим трендом. Стилисты и дизайнеры смело экспериментируют с образами, сочетаниями вещей и цветов, считая, что уникальный образ важнее, чем соблюдение модных правил. Пора отказаться сразу от нескольких стереотипов, которые прочно закрепились.

Видео дня

Спортивный костюм и каблуки

Кажется, такое сочетание было немыслимым еще пару лет, но мода циклична, а ведь в начале двухтысячных многих знаменитостей можно было увидеть даже на красных дорожках. Любили это сочетание Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес. Тренд быстро прошел, а позже это сочетание стало настоящим стильным табу. Девушек, которые так одевались, клеймили в отсутствии вкуса. Однако теперь спортивный костюм и элегантные лодочки или босоножки можно снова увидеть в микроблогах знаменитостей, а стилисты теперь уверяют — в этом комплекте нет ничего противоречащего законам стиля. Теперь сочетание спортивных вещей и обуви на каблуках принято называть спортшиком, в таком образе уже видели Ольгу Бузову, Рианну, Анастасию Решетову.

Босоножки с носками или колготками

Казалось, это модное табу будет вечным, так определяли тех, у кого совсем нет вкуса. А модницы, увидев носочки на девушке в босоножках, презрительно фыркали. Но и этот стереотип остался позади. Стилисты уверяют, что от правильно подобранных носков образ только выиграет: они могут дополнить цветовую гамму или стать контрастной деталью. Однако помните, что это сочетание подходит девушкам со стройными худощавыми ногами, ведь носочки подчеркнут щиколотки.

Белье напоказ

Прятать бретели от бюстгальтера в платье без плечей все еще необходимо, но бельевой стиль завоевывает все большую любовь девушек. Кружевные бюстье, маечки, топы — все это теперь считается модным трендом. Их можно носить с жакетами, кардиганами, а бельевые платья завоевали красные дорожки: они выглядят кокетливо и элегантно одновременно. Главное помнить, что важно соблюдать рамки: если надели бельевой топ, не стоит дополнять его мини-юбкой, чтобы образ не вышел вульгарным.

Больше трех цветов в наряде