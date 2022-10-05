Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Названа трендовая одежда на весну 2023 года

Lenta.ru

Редактор журнала Elle Дейл Арден Чонг назвала трендовую одежду на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа трендовая одежда на весну 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список вошли мешковатые джинсы, которые представлены в линейках брендов Levi's и Bottega Veneta, огромные пиджаки и платья, юбки с заниженной талией. Кроме того, актуальными окажутся прозрачные и кожаные наряды, а также вещи кислотно-зеленого оттенка, топы и корсеты цвета металлик, отметила журналистка.

В то же время популярными станут предметы гардероба, украшенные пайетками и блестками, появившиеся на показах марок Tom Ford, Michael Kors и Nensi Dojaka. В свою очередь, эксперт добавила в свой перечень юбки-баллоны, однотонные костюмы и одежду в балетном стиле, представленную в том числе брендом Blumarine.

В сентябре модные редакторы назвали главные тренды зимы 2022 года. В первую очередь актуальными станут дубленки, юбки длины макси, шубы из искусственного меха и свитеры в клетку. Помимо прочего, модными также окажутся трикотажные платья длины миди, пиджаки в полоску и пуховики-халаты.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители