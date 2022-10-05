Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Названа самая модная модель пуховика

Lenta.ru

Редакторы журнала Grazia назвали самую модную модель пуховик. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа самая модная модель пуховика
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперты посоветовали читательницам обратить внимание на то, что у вещи был свободный крой. Приталенные варианты дают некомфортные ощущения во время носки, поскольку они сковывают движения, объясняют специалисты.

Кроме того, при покупке пуховика рекомендуется сделать выбор в пользу моделей, длина которых чуть ниже икр, а также выполненных из стеганой ткани. Подобный материал смотрится эффектно и при этом не добавляет образу лишнего объема, отмечают авторы статьи.

В заключение журналисты призвали отказаться от пуховиков с V-образным вырезом. Вместо них лучше присмотреться к вариантам с объемным воротником.

В сентябре редакторы журнала Marie Claire перечислили устаревшие модели пуховиков на зимний сезон 2022-2023 годов. По словам экспертов, свою актуальность утратили варианты из тонкой ткани и приталенного кроя, с меховой отделкой и поясом на талии.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители