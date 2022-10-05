Названа самая модная модель пуховика

Редакторы журнала Grazia назвали самую модную модель пуховик. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, эксперты посоветовали читательницам обратить внимание на то, что у вещи был свободный крой. Приталенные варианты дают некомфортные ощущения во время носки, поскольку они сковывают движения, объясняют специалисты.

Кроме того, при покупке пуховика рекомендуется сделать выбор в пользу моделей, длина которых чуть ниже икр, а также выполненных из стеганой ткани. Подобный материал смотрится эффектно и при этом не добавляет образу лишнего объема, отмечают авторы статьи.

В заключение журналисты призвали отказаться от пуховиков с V-образным вырезом. Вместо них лучше присмотреться к вариантам с объемным воротником.