Названа самая модная модель пуховика

Редакторы журнала Grazia назвали самую модную модель пуховик. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, эксперты посоветовали читательницам обратить внимание на то, что у вещи был свободный крой. Приталенные варианты дают некомфортные ощущения во время носки, поскольку они сковывают движения, объясняют специалисты.
Кроме того, при покупке пуховика рекомендуется сделать выбор в пользу моделей, длина которых чуть ниже икр, а также выполненных из стеганой ткани. Подобный материал смотрится эффектно и при этом не добавляет образу лишнего объема, отмечают авторы статьи.
В заключение журналисты призвали отказаться от пуховиков с V-образным вырезом. Вместо них лучше присмотреться к вариантам с объемным воротником.
В сентябре редакторы журнала Marie Claire перечислили устаревшие модели пуховиков на зимний сезон 2022-2023 годов. По словам экспертов, свою актуальность утратили варианты из тонкой ткани и приталенного кроя, с меховой отделкой и поясом на талии.