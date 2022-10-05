Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Блогерша поделилась способом купить брендовую одежду за бесценок

Lenta.ru

Британская блогерша Бекки с никнеймом beckysbazaar опубликовала в сети видео, в котором поделилась способом наполнить гардероб брендовой одеждой за бесценок. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша поделилась способом купить брендовую одежду за бесценок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ролике героиня материала рассказала, как купила целую сумку дизайнерских вещей всего за 10 фунтов стерлингов (675 рублей) в секонд-хенде Ливерпуля. По ее словам, подобные торговые точки регулярно проводят акцию «Наполни сумку», в ходе которой можно приобрести разную одежду по одной и той же фиксированной цене.

Таким образом в числе обновок Бекки оказались шарф Tommy Hilfiger, юбка Calvin Klein, футболка Versace и брюки North Face. Кроме того, в сумку также поместились пара джинсов, комбинезон с анималистичным принтом, два платья и блейзер Zara. «Не могу поверить, что по этой акции можно купить столько хороших вещей!» — заявила блогерша.

По информации на официальных сайтах упомянутых брендов, в общей сложности первоначальная стоимость данной одежды составляет около 933 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей).

Подписчики оценили рекомендацию британки и поблагодарили ее в комментариях. «Действительно стоящая акция», «Спасибо!», «Мне понравились все платья и джинсы, которые вы отхватили», — высказались они.

В сентябре еще одна блогерша Ариэль поделилась аналогичным способом покупать дешевые брендовые вещи в благотворительных магазинах. Девушка рассказала, что в таких торговых точках часто можно найти одежду и товары для дома от мировых марок по доступным ценам.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители