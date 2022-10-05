Блогерша поделилась способом купить брендовую одежду за бесценок

Британская блогерша Бекки с никнеймом beckysbazaar опубликовала в сети видео, в котором поделилась способом наполнить гардероб брендовой одеждой за бесценок. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ролике героиня материала рассказала, как купила целую сумку дизайнерских вещей всего за 10 фунтов стерлингов (675 рублей) в секонд-хенде Ливерпуля. По ее словам, подобные торговые точки регулярно проводят акцию «Наполни сумку», в ходе которой можно приобрести разную одежду по одной и той же фиксированной цене.

Таким образом в числе обновок Бекки оказались шарф Tommy Hilfiger, юбка Calvin Klein, футболка Versace и брюки North Face. Кроме того, в сумку также поместились пара джинсов, комбинезон с анималистичным принтом, два платья и блейзер Zara. «Не могу поверить, что по этой акции можно купить столько хороших вещей!» — заявила блогерша.

По информации на официальных сайтах упомянутых брендов, в общей сложности первоначальная стоимость данной одежды составляет около 933 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей).

Подписчики оценили рекомендацию британки и поблагодарили ее в комментариях. «Действительно стоящая акция», «Спасибо!», «Мне понравились все платья и джинсы, которые вы отхватили», — высказались они.